Jumbo-Visma wint Tour de France met Jonas Vingegaard, slotrit prooi voor Jasper Philipsen

Jumbo-Visma heeft de Tour de France gewonnen. De Deen Jonas Vingegaard bracht de gele trui veilig naar de Champs-Élysées in Parijs. De 21ste en laatste etappe was een prooi voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was in de massasprint sneller dan Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco).

Danny van Poppel (Bora-hansgrohe) was op de zevende plaats de tweede Nederlander in de top-tien van de slotrit. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) kwam er in de sprint niet aan te pas en eindigde als dertiende.

De laatste etappe was iets meer dan 115 kilometer lang en onderweg was traditioneel tijd voor lol. Renners maakten een praatje en fotografen hadden alle tijd om mooie plaatjes te schieten van de renners. Zo vierde Jumbo-Visma de Tourzege met champagne.



Pas op de Champs-Élysées ging het tempo omhoog. Meerdere renners probeerden een massasprint te ontlopen, maar zonder succes. Groenewegen zat uitstekend, maar werd nog voorbijgesneld door Philipsen, die zijn tweede dagsucces boekte deze Ronde van Frankrijk. Groenewegen en Jakobsen blijven op één ritzege staan. Achter Philipsen en Groenewegen legde de Noor Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) beslag op de derde plaats in de massasprint.

Drie truien voor Jumbo-Visma

De eindzege van Vingegaard werd op de Champs-Élysées definitief bevestigd. De Deen van Jumbo-Visma moest in zijn gele trui alleen nog finishen in Parijs, nadat hij vanaf halverwege de Tour zijn marge op de Sloveen Tadej Pogacar had uitgebouwd naar een veilige drie minuten en 34 seconden.



Vingegaard werd vorig jaar al tweede in de Tour, achter Pogacar, de kopman van UAE Team Emirates. Toen gold hij nog als een schaduwkopman totdat Primoz Roglic uitviel ten gevolge van een valpartij. Dit jaar haakte Roglic opnieuw voortijdig af, net als Steven Kruijswijk, eveneens een belangrijke helper.



De 25-jarige Deen rijdt sinds 2019 bij Jumbo-Visma. Voor het team, ooit voortgekomen uit de Rabobankploeg, was het de eerste eindzege ooit in de Tour de France.



Jumbo-Visma kende sowieso een geweldige Ronde van Frankrijk. De ploeg won zes etappes (drie met Wout van Aert, twee met Vingegaard en één met Christophe Laporte) en naast de gele trui ook de bolletjestrui (met Vingegaard) en de groene trui (met Van Aert).

Volledig scherm Jonas Vingegaard in de gele trui op de Champs-Élysées. © BELGA Volledig scherm Jonas Vingegaard (l) en Wout van Aert. © BELGA

Volledig scherm Jasper Philipsen juicht. © AP

