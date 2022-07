Kasseienkoning Dylan van Baarle keert in de Tour terug naar zijn rijk: ‘Die herinnering blijft voor eeuwig’

Met video Wout van Aert wilde risico op een massa­sprint niet meer nemen: ‘Deze zege is heel bijzonder’

Na drie tweede plaatsen vond Wout van Aert het wel genoeg. De Belg van Jumbo-Visma was vanmiddag in Calais glorieus winnaar van de vierde etappe in de Tour de France. In het geel ook nog, een trui die hij zaterdag al had veroverd na zijn ‘nederlaag’ in de massasprint tegen Fabio Jakobsen. Een dag later versloeg ook Dylan Groenewegen hem, waarna zijn ploeg Jumbo-Visma een plannetje boven haalde voor de aankomst in Calais.

5 juli