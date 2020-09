Klassementsleider Roglic strijdbaar na ‘warming-up voor vrijdag’

,,Dit was geen rustdag”, zei Roglic aan de finish. ,,We hadden verwacht dat een groep renners weg zou rijden. Maar er waren ploegen die dat niet wilden. Zo bleef het tempo maar hoog. Maar deze rit was ook een soort van warming-up voor vrijdag”, blikte Roglic vooruit op de dertiende etappe met zeven bergen. ,,Vooral op het einde van die rit moeten we opletten”, doelde hij onder meer op een steile beklimming naar de top van de uitgedoofde vulkaan Pas de Peyrol.

,,Als ploeg hebben we het tot nu toe goed gedaan”, zei Roglic, die een voorsprong van 21 seconden op zijn belangrijkste concurrent Egan Bernal koestert. ,,Dat moeten we volhouden. Want we zullen zeker weer worden uitgedaagd.”

Verschillen

Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar, ziet vrijdag kansen in de eerste van een serie zware bergritten. ,,Dat wordt zeker een dag om verschillen te maken”, zei de Colombiaan. ,,Het is een etappe met veel hoogtemeters. Het is ook lang, met bijna 200 km. En die etappe komt na een rit van bijna 220 kilometer. Het zal zwaar worden, met een explosieve finale richting de finish. Vooral de laatste kilometers zijn erg steil.”