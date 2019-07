Kruijswijk houdt kans op eindzege: ‘Morgen hopelijk weer aanvallen’

Huilende Pinot verlaat Tour met beenkwet­suur

15:38 Thibaut Pinot is afgestapt in de negentiende etappe van de Tour de France. De nummer vijf van het algemeen klassement kreeg last van zijn been. Het bleek om een spierblessure in zijn linkerdij te gaan. Die kwetsuur is gisteren ontstaan na een harde botsing met een fietsstuur.