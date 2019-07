Kruijswijk verwacht nog geen spektakel in eerste Pyreneeënrit

Van Vleuten te gast in li­ve-uitzending In Het Wiel

12:28 Annemiek van Vleuten is vanmiddag te gast in de live-uitzending van In Het Wiel op deze site. De wereldkampioene tijdrijden en winnares van de Giro Rosa zal met presentator Hidde van Warmerdam, Thomas Dekker en Thijs Zonneveld onder meer spreken over haar deelname aan La Course, de eendaagse vrouwenwedstrijd die morgen in Pau wordt gereden.