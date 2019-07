Kruijswijk weigert te dromen: ‘In Parijs maak ik de balans op’

Kruijswijk vindt dat de strijd in de top van het klassement meer open is dan andere jaren, met zeker nog zes of zeven mannen die deze Ronde van Frankrijk kunnen winnen. De Nederlander bezet momenteel, met nog drie zware bergritten voor de boeg, de derde plaats in de rangschikking, achter Julian Alaphilippe en Geraint Thomas.



,,Ik heb een beetje een stempel gekregen van iemand die tijdens de slotfase van een etappekoers over drie weken op z’n best is. Mijn sterke punt is dat ik over het algemeen weinig slechte dagen meemaak”, vervolgde Kruijswijk zijn verhaal. ,,Dat heb je nodig, wil je meedoen in een klassement. Je moet je dagen beperken waarop je minder bent, en toeslaan op dagen waarop anderen wel minder zijn. Dat heeft dan niet zozeer te maken met het feit dat ik dan beter ben, maar dat de concurrentie minder kan. Of dat stempel terecht is? Hmm, ja, vaak wordt er gezegd dat ik de eerste weken niet goed genoeg ben geweest. Dat is nu niet aan de orde: ik ben de eerste twee weken al sterk geweest, en bovendien, ik sta de hele Tour al in de toptien.”