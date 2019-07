La Planche des Belles Filles: vroeg gevecht tussen de kopmannen

Jum­bo-Vis­ma-ploeglei­der Niermann: Denk dat er van alles kan gebeuren vandaag

10 juli De eerste bergetappe in de Tour de France is donderdag, maar Grischa Niermann verwacht ook woensdag onderweg in de Vogezen al een vermakelijke etappe. ,,Dit is een hele lastige rit, met een heel lastige finale vooral. Of het een rit is voor klassementsrenners? Hij zit er niet ver vanaf”, aldus de ploegleider van Jumbo-Visma. ,,Ik denk dat er van alles kan gebeuren vandaag.”