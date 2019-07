Laatste kans op sprintsucces voor Groenewegen, Kruijswijk gaat genieten in Parijs

De slotrit eindigt doorgaans in een massasprint en Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma zou er graag zijn tweede etappezege van deze Tour boeken. Hij won twee jaar geleden al eens de koningssprint op de Champs Élysées. Andere gegadigden zijn Caleb Ewan en Elia Viviani. Mogelijk is Peter Sagan zijn gevaarlijkste concurrent. De Slowaak weet zich al verzekerd van de groene trui, maar won nog nooit de etappe in Parijs.



Voorlopig is Groenewegen - hoe raar het ook klinkt met één overwinning op zak - een beetje een dissonant in het succes van Jumbo-Visma deze Tour. De ritzeges van Mike Teunissen (met gele trui) en Wout van Aert waren verrassingen, van Groenewegen werd simpelweg verwacht dat hij zou scoren. ,,Het is zeker geen ramp-Tour als Dylan met één zege naar huis gaat’’, zei ploegleider Grischa Niermann eerder. ,,Maar hij is absoluut voor meer gekomen.’’



Egan Bernal rijdt in de gele trui naar de finish en zal daarna als eerste Colombiaanse winnaar van de Tour worden gehuldigd. Steven Kruijswijk mag hem als nummer drie van het algemeen klassement flankeren op het podium. De kopman van Jumbo-Visma is van plan om te gaan genieten van de afsluitende etappe naar Parijs. ,,Dit is waar ik voor naar de Tour kwam. Ik mag heel trots zijn op deze prestatie en ga morgen zeker genieten in Parijs.”



De slotrit start pas om 18.10 uur. De ritwinnaar is rond 21.15 bekend.