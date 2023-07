Lance Armstrong zeer kritisch op tactiek Jumbo-Visma: ‘Ze kregen wat ze verdienden’

Voormalig profrenner Lance Armstrong heeft in zijn podcast The Move stevige kritiek geuit op de tactiek van wielerploeg Jumbo-Visma. Volgens de Amerikaan had de Nederlandse ploeg er beter aan gedaan om wat minder hooi op de vork te nemen.

In de zesde etappe van de Tour de France toonde Jumbo-Visma opnieuw initiatief. Met Wout van Aert was de ploeg de hele dag in de aanval en in de groep der favorieten voor het algemeen klassement hanteerden de ploeggenoten van Jonas Vingegaard een moordend tempo. Dat alles in de hoop dat Vingegaard andermaal tijd kon pakken op Pogacar, maar het tegengestelde geschiedde.

Armstrong heeft met verbazing naar de tactiek van Jumbo-Visma gekeken. „We weten toch allemaal dat Pogacar geen pannenkoek is? Die gast slaat áltijd terug. Vingegaard had helemaal niet moeten aanvallen. En ze hadden hun mannen niet de hele dag op kop moeten laten sleuren. Jonas had in etappe vijf al een geweldige voorsprong van 50 seconden op Pogacar. Dat is toch prima?”

„Want wat heb je nu gedaan? Een hele dag energie verspeeld en Pogacar rustig in je wiel laten zitten. Zonder ook maar eventjes in overweging te nemen dat hij misschien beter zou kunnen zijn dan woensdag. We spreken hier niet over een of andere sukkelaar. Wel over een van de beste renners uit z’n generatie. Jumbo-Visma kreeg wat het verdiende. Simpel.”

Ook Johan Bruyneel was aanwezig in de podcast en vertelde dat Jumbo-Visma had moeten schakelen toen ze zagen dat Pogacar eenvoudig meekon met de Deen. „Toen had Jumbo eigenlijk moeten inzien dat hun plannetje niet ging werken. Je voelt gewoon of je tegenstander zich comfortabel voelt of niet. Dat was duidelijk het geval bij Pogacar, maar toch bleef Vingegaard doorgaan. Ik weet niet of dat zijn beslissing was of die van de ploeg, waarschijnlijk dat laatste, maar in mijn ogen was het een fout.”

Volledig scherm Pogacar en Vingegaard. © ANP / EPA

