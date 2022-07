Lead-out van Fabio Jakobsen haalt tijdslimiet niet in bloedhete etappe Tour de France

,,Hij heeft ongelooflijk gevochten, reed de laatste 180 kilometer van deze snelle, zware en snikhete etappe alleen en heeft ons allemaal trots gemaakt. Ook al is hij niet binnen de tijd gefinisht, Michael Mørkøv, jij bent de man”, schreef zijn ploeg op Twitter. De organisatie had de limiet zelfs nog verhoogd vanwege het warme weer, maar het mocht voor Mørkøv niet baten. De 37-jarige Deen is de 24ste uitvaller in deze Tour.



Door het wegvallen van Mørkøv bestaat het Tour-peloton nog uit 152 renners. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) gingen niet van start in de vijftiende rit, terwijl Steven Kruijswijk letterlijk uitviel. Mørkøv was bezig aan zijn zevende Tour de France. Alleen in 2016 haalde hij ook niet de finish in Parijs. Jakobsen zal het in de slotweek zonder zijn vaste lead-out moeten doen.