Lefevere snoeihard over Bennett: ‘Erg dat een vent van 30 de waarheid niet durft te zeggen’

Sam Bennett past door een knieblessure voor de Ronde van Frankrijk, waardoor Mark Cavendish hem vervangt in de Tourselectie van Deceuninck-QuickStep. Een onverwachte wending. ,,Ik had jullie liever niet verrast met Cavendish”, zegt teambaas Lefevere. ,,We dachten dat Bennett op de goede weg was. Dan blijkt dat hij ons allesbehalve de waarheid heeft verteld. Hij heeft tegen drie verschillende mensen van de ploeg drie verschillende dingen gezegd. Dat is niet de manier waarop het wordt gespeeld.”

,,Bennett zou zondagavond naar België vliegen”, zegt Lefevere. ,,Eerst kregen we te horen dat zijn vlucht was vertraagd. Dat bleek ook zo te zijn. Toen was er sprake van overboeking. En dan is het uitgerekend Bennett die geen plaats meer krijgt op het vliegtuig. Ik ben niet wantrouwig van aard, maar dan begin ik mij toch dingen af te vragen...”

Volledig scherm Patrick Lefevere. © BELGA

Lefevere is duidelijk niet blij met de gang van zaken. ,,Bennett heeft zijn knie gestoten op training en we hadden hem gevraagd om te rusten. Achter onze rug om blijkt hij in Monaco dan toch naar een fysio te zijn gegaan, en die zei dat hij beter kon trainen. Een soort wonderman, je kent dat.”

Mogelijk speelt er meer bij Bennett. Faalangst? Zijn vertrek na dit seizoen bij Deceuninck-QuickStep? ,,Het is erg dat een vent van dertig jaar de waarheid niet durft zeggen. We hadden, met uitzondering van Julian Alaphilippe, de hele ploeg rond hem gebouwd. Nu zitten wij met de gebakken peren”, klinkt het fel. ,,Cavendish neemt dus zijn plaats in. We hebben hem moeten overtuigen. Hij gelooft, met zijn reputatie, dat hij alleen kan afgaan in de Tour. Ik heb gezegd dat hij nu in een underdogrol zit. Hij heeft sinds 2016 niet meer gewonnen in de Tour. Als hij nu ook niet wint, is dat niet erg. Wint hij wel een rit, dan wordt hij op een troon gezet. Cavendish heeft niets te verliezen. Wij wel.”

