LIVE | Peloton smelt weer samen na hectische beginfase, mooie kopgroep rijdt weg

Alle uitslagen en klassemen­ten in Tour de France

7 juli De Ronde van Frankrijk is in volle gang en eindigt op zondag 18 juli in Parijs. Wout van Aert toonde zich woensdag een uitstekend klimmer en pakte een zwaarbevochten dagzege. Tadej Pogacar staat er nog altijd uitstekend voor in het algemeen klassement, maar kraakte wel. Bekijk hieronder de rituitslag en de standen in alle klassementen.