LIVE | Poels strijdt in loodzware Pyreneeënrit om dagsucces én bolletjestrui

Politt is de snelste vluchter en schrijft twaalfde Touretappe op zijn naam

8 juli Nils Politt heeft de twaalfde etappe in de Tour de France gewonnen. De 27-jarige Duitser die in zijn carrière al tal van ereplaatsen verzamelde, was in Nîmes de sterkste van een grote kopgroep. Het peloton deed het ondanks een hectische start rustig aan.