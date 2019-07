LIVE | Teunissen verdedigt geel in ploegentijdrit Tour de France

Zeeman: Het worden twee heel lastige dagen voor Dylan

12:24 Dylan Groenewegen krijgt het vandaag en morgen het lastig in de Tour de France. De sprinter van Jumbo-Visma ging gisteren op een dikke kilometer voor de finish zwaar onderuit en meldde zich vanmiddag met pleisters in in nek en op zijn ledematen bij de teambus. Ploegleider Merijn Zeeman. ,,Het worden twee heel lastige dagen Voor Dylan. Het wordt vandaag sowieso overleven in de ploegentijdrit.”