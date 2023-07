LIVE Tour de France | Bergkoning Neilson Powless pikt punten mee, kansen voor Mathieu van der Poel

met video In het Wiel | Vooruit­blik etappe 1: ‘Van Aert en Van der Poel kunnen dit aan’

Iedere ochtend blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam samen in een aflevering van In Het Wiel vooruit op de etappe van de Tour de France. In de avond blikken de mannen terug op de etappe. In de eerste aflevering gaat het over de kansen van Mathieu van der Poel.