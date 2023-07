LIVE Tour de France | Jaizkibel scherprechter in tweede etappe, kansen voor Mathieu van der Poel

Favorieten

Wie moeten we vandaag in de gaten houden? De lijst met kanshebbers is enorm. En als we iets van de vorige etappe wel hebben geleerd, is dat je het in de Tour de France amper kunt voorspellen. Toch wagen we een poging. De Jaizkibel is een lange klim, maar niet heel zwaar. Na het bereiken van de top is het nog zestien kilometer in veelal dalende lijn tot de finish in San Sebastián. Dat vergroot de kans voor niet-klimmers om terug te keren in de voorste groep.



Daarom stippen we toch weer mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel als favorieten aan. Van Aert maakte zaterdag een sterke indruk, maar sprintte niet mee om de derde plek. Slaat hij vandaag wel toe? Van der Poel verloor in de eerste rit de aansluiting met de voorste groep en finishte in een groep daarachter. Andere kanshebbers: Tom Pidcock, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar en heel misschien wel iemand als Biniam Girmay. Alles hangt van het koersverloop op Jaizkibel af.