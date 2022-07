Live Tour de France | Kopgroep met Wout van Aert in bergrit, brengt iemand Tadej Pogacar aan wankelen?

Uitslagen en klassemen­ten Tour de France 2022 | Van Aert stevig in het groen, Pogacar loopt vier seconden uit

Wout van Aert staat na zijn fraaie etappezege in Lausanne nog duidelijker bovenaan in het puntenklassement in de Tour de France. In de strijd om de gele trui vergrootte Tadej Pogacar, die als derde over de finish kwam, zijn voorsprong op Jonas Vingegaard met vier bonificatieseconden naar 39 seconden. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.

9 juli