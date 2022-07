Live Tour de France | Kopgroep spat uit elkaar, Bauke Mollema komt er niet aan te pas

Merijn Zeeman hoeft Jum­bo-Vis­ma niet meer vanaf huis aan te sturen

Merijn Zeeman zal Jumbo-Visma vanaf de tweede rustdag in de Tour de France weer gewoon vanuit Frankrijk bijstaan. De sportief directeur van de Nederlandse ploeg is volledig hersteld van corona en stapt daarom morgen in de auto om weer aan te sluiten bij de groep.

10 juli