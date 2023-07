LIVE Tour de France | Overleven Jakobsen en Groenewegen de laatste klim op weg naar mogelijke massasprint?

Dylan Groenewegen: 'We gaan er vol voor'

Als het aan de ploeg van Jasper Philipsen ligt wordt Dylan Groenewegen op een van de klimmetjes overboord gegooid. ,,Dat mogen ze proberen, dan is het aan ons de taak om erbij te blijven", zegt hij voor de etappe. ,,Het begin is erg lastig. Tot halverwege gaat het op en af met langere beklimmingen. Daarna zwakt het wat af en is het veel draaien en keren in de dorpjes. Op het einde zijn er bredere wegen."



,,Het waren twee pittige dagen, maar dat wist ik van tevoren. We moeten doen we wat willen en dat is winnen, daar gaan we vol voor. Er kunnen veel dingen gebeuren. Het is hectisch, het is de Tour."