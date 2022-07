LIVE | Van Aert kiest in gele trui de aanval, Van der Poel heeft het zwaar

Het Tour de France-peloton rijdt vandaag de zesde etappe. De renners vertrokken om 12:15 uur vanuit Binche en komen maar liefst 220 kilometer later aan in Longwy. Het is dan ook de langste etappe van deze Tour de France. Met name in de finale staat het nodige klauterwerk op het programma. Wordt het een etappe voor de vluchters of grijpen puncheurs als Van Aert, Van der Poel en Matthews hun kans?