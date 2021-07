LIVE | Van der Poel houdt Tour daags na verliezen van geel voor gezien

Alle uitslagen en klassemen­ten in Tour de France

3 juli De Ronde van Frankrijk is in volle gang en eindigt op zondag 18 juli in Parijs. Mathieu van der Poel verloor in de eerste bergrit de gele trui aan Tadej Pogacar. De Sloveen deelde de concurrentie een enorme tik uit. Bekijk hieronder de rituitslag en de standen in alle klassementen.