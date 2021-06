LIVE | Van der Poel maakt zich op voor strijd tegen geletruidrager Alaphilippe op Mûr de Bretagne

Froome ondanks zware valpartij toch van start in tweede Touretappe

11:08 Chris Froome gaat van start in de tweede etappe van de Tour de France. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk liet via Twitter weten dat hij klaar is om op te stappen in de tweede rit die van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne gaat.