LIVE | Vroege vluchters Cattaneo en Wright zien voorsprong slinken, Pinot krijgt klap in gezicht

Met video Schouder uit kom bij Roglic: ‘Toen heb ik hem teruggezet’

De schouder van Primoz Roglic was uit de kom na zijn val in de vijfde etappe van de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma zette zijn schouder zelf terug. Daarvoor ging hij even op een stoeltje van een toeschouwer zitten.

6 juli