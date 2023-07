Lompe geluidsman kegelt ná Touretappe Carlos Rodriguez onderuit

Rodriguez, vorig jaar knap zevende in de Vuelta, toonde in de eerste Pyreneeënrit nogmaals zijn potentieel. Op de Col de Marie Blanque kon hij als enige sterke mannen Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar even in het vizier houden. Uiteindelijk werd hij tiende in de rit, op 1:38 van winnaar Jai Hindley. In het algemeen klassement staat de Spanjaard negende. Ongetwijfeld laat hij zich in deze Tour nog vaker zien.