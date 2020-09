Loon naar werken voor ritwinnaar Loetsenko: 'Deze zege is heel belangrijk voor me’

Loetsenko passeerde met een kleine minuut voorsprong op Jésus Herrada de finishstreep. "Ik ben zo gelukkig. Ik heb hard gewerkt om dit succes te kunnen boeken. Dat werk heeft zich uitbetaald.” 's Morgens bij de teambus was er al over een aanval gesproken, vertelde Loetsenko, in 2017 al winnaar van een rit in de Vuelta.



,,Met de ploegleiders en onze manager Alexander Vinokoerov. Omdat ik al wat tijd had verloren in de voorgaande etappes, had ik de kans om mee te gaan in een ontsnapping. Op de laatste klim heb ik eerst mijn eigen tempo gereden, waardoor het leek of ik moest lossen. Maar ik wist vanuit de ploegleiderswagen dat het zwaarste stuk nog moest komen. Daar heb ik alles gegeven om afstand te nemen van mijn medevluchters. Het was genoeg. Aan het einde wist ik dat Herrada me niet meer zou achterhalen."