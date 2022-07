Marianne Vos looft ploeggenoten na tweede ritzege in Tour de France Femmes: ‘Heb geen wind gevoeld’

Marianne Vos begint als klassementsleider aan het zware slotweekend. De 35-jarige renster boekte vandaag in Rosheim haar tweede etappeoverwinning in de Tour de France Femmes en gaat steviger aan de leiding in het klassement. Vanaf zaterdag is het echter de beurt aan de klimmers.

,,Dit is fantastisch, ik besef het nog niet helemaal”, zei de winnaar na afloop van de zesde Touretappe. Vos bedankte na afloop uitgebreid haar teamgenoten, die de hele dag in dienst reden van de vrouw die sinds de tweede dag in het geel rijdt. ,,Ik heb vandaag geen wind gevoeld tot de laatste 200 meter, dus alle credits naar het team. De hele week eigenlijk al, maar vandaag hebben ze er alles aan gedaan om mij in een goede positie te krijgen en dan is het extra mooi om af te maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vos profiteerde in de slotkilometer van het werk van Ellen van Dijk van Trek-Segafredo, die hard op kop sleurde voor haar sprinter Elisa Balsamo. De wereldkampioen verspilde iets meer energie in aanloop naar de sprint dan Vos, maar begon wel op hetzelfde moment als Vos aan de eindsprint. ,,De weg liep een klein beetje naar beneden. Ik zag in mijn ooghoek dat Balsamo aanging. Ik had nog wel iets van een sprint over, maar dacht: versnellen gaat niet meer lukken. Ik hoopte maar dat de rest het ook niet kon, haha.”

,,De benen voel ik wel na bijna een week koersen. We wilden vandaag voor een etappeoverwinning gaan, maar ik krijg er een dag in het geel bij en sta nog steviger in het groen. Dat zijn ontzettend mooie resultaten.”

Zaterdag en zondag staan er twee zware bergetappes op het programma. Zaterdag rijdt het peloton onder meer over de Petit Ballon en Grand Ballon, zondag eindigt de Tour de France Femmes op La Planche des Belles Filles. In het klassement verdedigt Vos een voorsprong van 30 seconden op Silvia Persico en Kasia Niewiadoma. Demi Vollering (zesde op 1.19 minuut) en Annemiek van Vleuten (achtste op 1.28 minuut) staan ook in de top tien.

