Marianne Vos vertelt na ritzege in Tour voor het eerst over haar vriendin: ‘Zij mag ook in de spotlights staan’

Naast haar ouders Henk en Conny, die van de partij waren in Provins, noemde Vos in haar dankwoord ook haar vriendin. Vos had publiekelijk nog niet eerder gezegd dat ze een vriendin heeft; over haar privé-leven sprak ze niet zo vaak.

,,Mijn vader heeft intussen een museum met allerlei spullen van mij. Deze gele trui zal daar ook een plekje krijgen”, aldus Vos. ,,Het is heel bijzonder dat ik die belangrijke momenten in mijn carrière met mijn ouders kan delen. Ze zijn hier nu. Ook al zijn ze niet bij een wedstrijd, dan zijn ze er voor mij. Net zoals mijn vriendin. Die is hier niet vandaag, maar zowel zij als mijn ouders steunen me met heel hun hart. Ik weet dat ze er altijd voor mij zijn.”

Vos zei te beseffen nooit eerder te hebben gezegd op vrouwen te vallen en een vriendin te hebben. Nu vond ze het tijd dat wel te doen, omdat haar vriendin veel voor haar betekent.

,,Ja, ik ben me er wel van bewust”, zei ze. ,,Ik bedank altijd mijn ouders en familie, nooit mijn vriendin, terwijl zij ook voor mij heel belangrijk is. Zij mag ook in de spotlights staan, al betekent dat niet dat we nu plots dubbelinterviews gaan geven of zo.”

