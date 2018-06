Martin onbetwiste kopman Tourploeg Emirates

Langeveld ontbreekt bij Tourmissie Uran

28 juni Wielerploeg EF-Drapac zet hoog in voor de komende Ronde van Frankrijk. ,,Het doel is simpel: we staan aan de start om de Tour de France te winnen'', zegt teambaas Jonathan Vaughters, die veel vertrouwen heeft in kopman Rigoberto Uran. De 31-jarige Colombiaan eindigde vorig jaar als tweede achter de Brit Chris Froome.