Martin reed al elf etappes met gebroken rib

De 25-jarige Martin eindigde als 76ste in de tijdrit en zakte daardoor net uit de top twintig van het algemeen klassement. ,,Ik zoek geen excuses, maar die ribbreuk is wellicht toch gedeeltelijk een verklaring voor mijn mindere prestaties", zegt Martin in een persmededeling van zijn team. ,,Het was zeker niet de enige reden voor mijn mindere gevoel. Ik begon de Tour waarschijnlijk te vermoeid'', aldus Martin, die de top vijftien als doel had gesteld in deze Tour.