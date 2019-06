Martinez mist Tour de France door handkwetsuur

Groenewe­gen vindt zeven kansen 'genoeg’

25 oktober Dylan Groenewegen is tevreden over het routeschema van de Tour de France in 2019. ,,Er zijn zeven vlakke etappes en dat is behoorlijk veel. Zeven sprintkansen is genoeg’', reageerde de sprinter van LottoNL-Jumbo bij de NOS. Groenewegen won dit jaar twee etappes in de Ronde van Frankrijk.