Mathieu van der Poel en ploeg eren Raymond Poulidor met ‘retroshirt’ voor goed doel

Het Belgische team vertoonde zich op de rustdag voor een trainingsritje in een paars-geel shirt. In 2021 waren ze de Tour de France ook al begonnen met een vergelijkbaar retroshirt, geïnspireerd op de voormalige Mercier-ploeg waarvoor Poulidor uitkwam. De Tourorganisatie gaf toen toestemming het tenue één dag te dragen.

De shirts zijn te koop en de opbrengst gaat, zo meldt de ploeg, naar verschillende goede doelen, gericht op het helpen bewegen van kinderen, jongeren en personen met een handicap. Zondag had Van der Poel in de negende etappe, de rit met start in Saint-Léonard-de-Noblat, al een aangepaste fiets. Op de stang van zijn witte rijwiel waren zwart-witfoto’s te zien uit de wielerloopbaan van zijn in 2019 overleden grootvader. Saint-Léonard-de-Noblat is de voormalige woonplaats van wielerlegende Poulidor. De oma van Van der Poel woont nog steeds in het Franse dorp.