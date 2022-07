Mathieu van der Poel wil na betere dag niet opgeven: ‘Hopelijk blijft deze trend zich voortzetten’

Jasper Philipsen mist ‘gele raket’ en denkt dat hij wint: ‘Ik maak mezelf compleet belache­lijk’

Je ziet ze wel eens, wielrenners die denken dat ze als eerste de streep passeren, maar hebben gemist dat er één solo of een groepje ver vooruit is gereden. Die hebben de buit dan al verdeeld. Maar knulliger dan Jasper Philipsen vandaag in de vierde etappe van de Tour zie je ze zelden.

5 juli