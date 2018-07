Mollema geniet ook voor achtste Tour: 'Het echte Tourgevoel is er nu'

Mollema (31) denkt te weten dat hij er goed voorstaat. ,,Ik heb in de aanloop alles kunnen doen wat ik wilde doen om klaar te zijn. Alleen de geplande verkenningen van een paar etappes zijn de mist ingegaan vanwege sneeuwval in de bergen. Dat is waarschijnlijk het enige dat ik bij nader inzien wat anders had moeten plannen. Op de dagen dat ik wilde gaan, was het steeds slecht weer. Dat maakte het niet aantrekkelijk om een paar uur heen en een paar uur terug in de auto te zitten, terwijl ik bij me in de omgeving goede trainingen kon afwerken. Heel erg is het ook weer niet dat ik de etappes niet heb gezien. Met de ervaring die ik inmiddels heb, zal ik dat gemis prima kunnen opvangen’’, aldus de noorderling, die drie keer in zijn loopbaan al bij de beste tien coureurs in de Tour finishte. Zijn beste resultaat dateert uit 2013, toen hij als zesde in Parijs aankwam.