Mollema sprint naar zesde plek: ‘Ik ben blij met hoe ik er conditioneel voor sta’

Mollema had niet verwacht dat er op de eerste twee beklimmingen van eerste categorie direct aangevallen zou worden. Dat gebeurde ook niet. ,,Op de lange beklimmingen werd er wel rustig gereden. Gisteren zijn er veel mannen gevallen, dus dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Op de Col d’Èze ging het wel hard tekeer", blikt hij terug op de rit die gewonnen werd door Julian Alaphilippe. ,,Ik had zelf een goede dag.” ,,Ik was zaterdag niet gevallen. Dat is belangrijk", vervolgt de Groninger. ,,Soms ga je door een breuk toch wat schever op de fiets zitten, dus ik ben blij dat áls het halve peloton valt, ik nog heel ben.”

Verhoudingen

Mollema mengde zich achter de drie koplopers uiteindelijk nog in de sprint om de vierde plek. ,,Als alles nog bij elkaar zou zijn, had ik het wel geprobeerd om weg te rijden. Maar nu stond er vol tegenwind.” Mollema reed net achter Dumoulin toen de Jumbo-Visma-renner tegen het asfalt smakte. ,,Oei, dat zag er wel pijnlijk uit. Maar hij kon snel weer terugkeren.”



Over de verhoudingen is Mollema niet veel wijzer geworden. ,,Ineos was sterk, vond ik. Jumbo-Visma reed ook goed, maar had het denk ik lastig op de laatste klim. Het zegt alleen allemaal nog niet veel. We zijn pas twee dagen onderweg en wij staan er goed voor, want ook Richie Porte zat goed van voren. Dat is fijn voor hem.”