Mollema was onverstoorbaar, maar verlaat de Tour in een helikopter

Met zijn rechterhand trekt hij zijn fiets nog uit de greppel, maar als hij naar zijn linkerpols kijkt, weet Bauke Mollema genoeg: de Tour de France is voorbij. Na zijn grote valpartij in een flauwe bocht naar rechts op de D47 vlak voor het dorpje Bagnols wordt hij in een ambulance gezet. Terwijl andere slachtoffers als Romain Bardet en Nairo Quintana weer aansluiten in het peloton, wordt Mollema overgeplaatst in een helikopter om naar het ziekenhuis in Clermont-Ferrand te worden vervoerd.