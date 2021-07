Mollema wint in de Tour met dank aan Google Maps en de perfecte timing

Door Daniël Dwarswaard



Dat Bauke Mollema op zijn hotelkamer graag leest weten we inmiddels allemaal wel. Een cliché inmiddels van jewelste. Maar de afgelopen dagen was de Nederlander ook in de weer met een andere dikke pil: het rondeboek van de Tour de France. Etappe 14, ja dat moest hem worden. Heel de dag op en af. Niet finishen bergop, maar na een afdaling op weg naar het dorpje Quillan.



Dat het écht menens was, blijkt wel: ,,Ik heb de laatste zestig kilometer van de etappe ook bestudeerd op Google Maps. Al voor de Tour wist ik dat deze etappe heel geschikt was voor mij.’’