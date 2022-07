Negen conclusies na negen dagen Tour de France: over Pogacar, Van der Poel en Nederland sprintland

1. Jumbo

In de finale van de eerste Alpenetappe op weg naar Châtel les Portes du Soleil had Jumbo-Visma een numeriek overwicht. Met Wout van Aert in de kopgroep waren ze nog met zes tegen vier van UAE. Maar Tadej Pogacar aanvallen was geen optie. Prioriteit was Primoz Roglic - nog altijd gehavend na zijn val in de kasseienrit - veilig naar de finish te loodsen. Steven Kruijswijk zag UAE sterk voor de dag komen. ,,Vandaag was er voor ons niet zo veel te behalen om Pogacar aan te vallen. Het was duidelijk dat Primoz niet in beste doen was sinds zijn val. Het doel was vooral met hem de schade te beperken en niet meer tijdverlies op te lopen. Vandaag hadden we niet eens het plan de ploeg van Pogacar onder druk te zetten, maar je probeert die ploeg wel aan het werk te krijgen en te kijken waar hun zwaktes liggen.’’