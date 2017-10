Niet alleen aan aankomst bonificaties in eerste negen Tourritten

Behalve dat er met kleinere ploegen wordt gereden, presenteerde Christian Prudhomme dinsdag ook een nieuw bonificatiesysteem voor de komende Tour de France. In de eerste negen etappes zijn er onderweg telkens drie, twee, één bonificatieseconden te verdienen in de finale.

,,We willen steeds voor vernieuwing zorgen'', lichtte de Tourbaas toe. ,,Daarom voeren we nu ook een systeem in met een punt in de finale waar nog wat extra seconden kunnen worden verdiend.''

In koersen als de Binckbank Tour, voorheen Eneco Tour, werd al een enigszins vergelijkbaar systeem gehanteerd, de zogenoemde 'gouden kilometer'. Maar daar zijn op drie punten seconden te rapen.

Na de rit naar Roubaix vallen de bonificaties onderweg weg. Aan de streep zijn in alle ritten, behalve de tijdritten, bonificatieseconden te verdienen: tien, zes en vier seconden.

Kleinere ploegen

De internationale wielrenunie UCI bepaalde eerder al dat het aantal renners per ploeg in grote ronden teruggaat van negen naar acht. Er komen daardoor slechts 176 renners aan het vertrek, iets waarvoor Prudhomme al langer pleitte. ,,In de eerste plaats is het vooral een goede zaak voor de veiligheid in de koers.''



Het kan mogelijk ook de overheersing van een ploeg als Team Sky van Tourwinnaar Chris Froome indammen. Prudhomme: ,,Maar het is natuurlijk gewoon een heel sterk blok. Dit jaar viel Geraint Thomas heel snel uit, maar uiteindelijk maakte dat weinig uit voor Froome zelf. Zijn ploeg is zo sterk in de breedte.''