Nu is het aan de vrouwen op mythische klim: ‘Niemand wordt wakker en denkt: hiephoi, de Tourmalet!’

Interview Dylan van Baarle over zijn beste Tour ooit, het geslaagde plan van Jum­bo-Vis­ma en zelf gaan voor een ritzege

In zijn eerste Tour de France voor Jumbo-Visma rijdt Dylan van Baarle zondag in het rood-wit-blauw met geletruidrager Jonas Vingegaard Parijs binnen. Zelf was de Nederlands kampioen nog nooit beter dan in deze Tour. ,,Toen ik uitstuurde en nog maar vijftien man zag zitten, dacht ik wel: ‘mwaaah, dat is niet heel slecht.’’