Ook Franse sprinter Bryan Coquard mist Tour vanwege coronabesmetting

Tour Podcast | ‘Lieuwe Westra wilde voor de files naar huis’

Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Vandaag de laatste vooruitblik en natuurlijk gaat het over de sprint op Champs-Élysées.

18 juli