Ook in Frankrijk is het bloedheet, maar elk team heeft een hitteplan

Door Pim Bijl



Bij Sunweb worden deze ochtend panty’s met ijsklonten gevuld. Die panty’s gaan vervolgens de koelboxen in. Die koelboxen worden in de auto’s geladen. En uiteindelijk worden die panty’s in eetzakken gestopt die de renners onderweg toegestopt krijgen. Even later verdwijnen die panty’s in de nek onder de wielertruien.



,,Ja, je moet een beetje creatief zijn met dit warme weer,” zegt Anko Boelens, teamarts van Sunweb. Die ‘ijs-panty’s’ zijn zeer effectief om de lichaamstemperatuur enigszins op peil te houden. Verkoeling is slechts een van de onderdelen van het hitteplan dat vandaag van kracht gaat, want met temperaturen boven de 35 graden nemen alle teams de komende dagen maatregelen.