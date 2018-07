'Organisatie weert Froome uit Tour de France'

Volgens het Franse medium wil organisator ASO Froome weren uit de grootste wielerwedstrijd op aarde. Dit vanwege artikel 28 uit het reglement, namelijk dat de ASO, in overeenstemming met de regels van de Internationale Wielrenunie (UCI), uitdrukkelijk het recht behoudt om deelname aan - of uitsluiting van - het evenement te weigeren. Dit als een team of een van zijn leden wiens aanwezigheid het imago of de reputatie van ASO of het evenement zou kunnen beschadigen.



Froome testte tijdens de Vuelta van vorig jaar positief op een te hoge waarde salbutamol in zijn bloed. Lange tijd was het onduidelijk of Froome wel mocht starten in de wedstrijd die hij al vier keer won. Sky is volgens het Franse medium direct een rechtszaak begonnen, die dinsdag start.