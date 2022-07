Pedersen vol ongeloof, Groenewegen baalt: ‘We hadden eerder moeten beginnen’

Het is zijn eerste etappewinst in de Tour de France, maar Mads Pedersen kon direct na de finish in alle rust analyseren hoe hij had kunnen winnen. ,,Ik ben erin blijven geloven.”

,,Het is ongelooflijk om eindelijk een Touretappe te winnen”, zei de Deen na de dertiende rit. ,,Ik wist dat ik me goed voelde, maar in de eerste week heb ik mijn kansen gemist. Ik ben erin blijven geloven en daarvoor ben ik nu beloond.”

De 26-jarige renner van Trek-Segafredo was van plan om in de ontsnapping te zitten, maar dacht kansloos te zijn. ,,Het was een hele zware dag door de hitte, en het peloton bleef de hele tijd op twee minuten van ons. Maar ik ben blij dat we uit handen van het peloton konden blijven”, aldus Pedersen, die in de finale de kopgroep in tweeën brak met een explosieve demarrage. Dat was, volgens hem, precies volgens plan.

Volledig scherm Mads Pedersen © AP

,,Met tien kilometer te gaan wilde ik niet met z’n zessen naar de finish. Dat was te veel om te controleren”, legde hij uit. ,,Ik viel aan en gelukkig bleven we met drie over. Dat kon ik goed controleren. We hielden genoeg afstand, en daarna konden we nog een beetje bluffen. Zo ging het volgens plan.”

En of hij naast zijn analyse ook beseft dat hij etappewinnaar is in de Tour de France? ,,Nee, ik besef het nog niet helemaal.” Maar opluchting overheerst wel. ,,We kwamen hier met renners voor etappezeges. Nu hebben we er in ieder geval één, dat is een opluchting. Dat ik vandaag mijn kans grijp en de overwinning pak, is heel fijn. Niet alleen voor mij maar voor het hele team.”

‘Eerder moeten beginnen’

Dylan Groenewegen baalde dat hij niet voor de dagzege kon sprinten. ,,Achteraf gezien hadden we eerder moeten beginnen", gaf hij toe. ,,In de hitte was het lastig om te timen. Misschien hadden we in het begin niet zo'n sterke kopgroep moeten laten rijden.”

Dat ze pas na de laatste klim op kop kwamen vond de sprinter wel logisch. ,,Zo'n klim is lastig voor sprinters, en dat weten ze vooraan. Zij gingen versnellen. Achteraf is het makkelijk praten, maar we hadden zeker wat dingen beter kunnen doen.”

Jakobsen moest vaak lossen en kwam pas een paar minuten na het peloton Saint-Étienne binnen. ,,Het was een combinatie van twee lastige dagen, overnachten op hoogte en de hitte van vandaag", vertelde hij. ,,Dat is niet de beste formule voor mij. Ik heb het geprobeerd, maar ik kon er niet bij blijven.”

