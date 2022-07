Pidcock genoot van publiek op Alpe d’Huez: ‘Al die mensen en vlaggen, onvergetelijk’

Pidcock kwam na een bijzonder knappe afdaling bij de kopgroep en maakte het karwei op de Alpe d’Huez af. ,,Het idee was om in de ontsnapping te zitten. Ik heb gisteren genoeg tijd verloren om die vrijheid te krijgen. Het plan werkte perfect", zei Pidcock, die genoot van al het publiek op de laatste kilometers. ,,Het was waanzinnig om te slalommen tussen al die mensen en vlaggen op de Alpe d’Huez, een onvergetelijke ervaring", zei Pidcock, die lang met Chris Froome in de kopgroep zat. ,,Misschien is Chris Froome niet meer zo snel als hij ooit was, maar hij is nog steeds een levende legende.”