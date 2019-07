Pinot wint na slagveld op Tourmalet, Kruijswijk doet goede zaken

Thomas moest precies een halve minuut prijsgeven op zijn voornaamste concurrenten. In de rangschikking heeft Alaphilippe nu 2 minuten en 2 seconden voorsprong op de verdedigend kampioen. Daar weer 12 tellen achter staat Kruijswijk.



Al vrij snel na de uitgestelde start maakte Vincenzo Nibali duidelijk dat hij zijn zinnen gezet had op deze etappe. Hij kreeg in eerste instantie enkel Peter Sagan mee in de groene puntentrui, maar even later kreeg het tweetal gezelschap van nog eens 15 renners. Zij kregen echter niet veel ruimte van het peloton, waar FDJ, Quick-Step, Movistar en Ineos ervoor zorgden dat het verschil nooit meer dan 3 minuten werd.