Podcast | Een terugblik op de Tour: over Pog, Rog en randzaken

Slotrit in Parijs draait alleen nog om dagsucces: dit staat de renners vandaag te wachten

20 september In de slotrit van de Tour de France gaat het vandaag niet meer om de eindzege. De Sloveen Tadej Pogacar is na de sensationeel verlopen tijdrit van zaterdag op La Planche des Belles Filles de zekere winnaar van de 107de editie van de Ronde van Frankrijk, mits hij de finish haalt in Parijs. Hij ontnam zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op de voorlaatste dag van de Tour de gele trui.