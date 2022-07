Podcast | Etappe 1 de Terugblik: 'Bij Jumbo-Visma zullen ze niet tevreden zijn'

Quick-Step vergeet Cavendish in te lichten over Tour-selectie, Quintana en Martin gaan voor klassement

De Tour de France moet het de komende weken doen zonder Mark Cavendish en Julian Alaphilippe. De twee toprenners van Quick-Step Alpha Vinyl ontbreken in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die vrijdag in Kopenhagen begint. Topsprinter Fabio Jakobsen staat vrijdag in Denemarken wel aan de start.

27 juni