Podcast | Etappe 10 de Vooruitblik: ‘Ze hebben hun best gedaan om overal omheen te rijden’

Bauke Mollema: ‘Winnen op 98 procent kan, maar op Alpe d’Huez moet je 100 procent zijn’

Bauke Mollema is gemaakt voor rustdagen. Uitslapen, zo min mogelijk fietsen en boeken lezen. Ook het rondeboek van de Tour heeft hij erbij gepakt voor aankomende week. ,,Op 98 of 99 procent winnen kan misschien als het parkoers geschikt is. Maar op Alpe d’Huez, daar moet je 100 procent zijn.’

11 juli