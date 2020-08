Podcast | Etappe 2: ‘Dit is een echte bergrit!’

Quiz | Hoe vaak won recordhou­der Peter Sagan de groene trui?

26 augustus In Nice begint zaterdag de uitgestelde Tour de France. De 107de editie belooft van start tot finish spektakel. Gaat Jumbo-Visma het al jaren ongenaakbare Ineos van de troon stoten? Wat kunnen Tom Dumoulin en Bauke Mollema? En is Egan Bernal sterk genoeg voor zijn tweede Tourzege op rij? En wie wordt de sprintkoning? Op die vragen liggen de antwoorden nog verscholen in de toekomst, maar in deze quiz kun je wel vast je Tour-kennis testen. Hoeveel vragen heb jij er goed?