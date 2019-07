Podcast | Hoeveel etappes had Van der Poel hier niet gewonnen?

Zo staan de favorieten ervoor na tien dagen Tour

18:07 De Tour de France is bijna halverwege. Na tien etappes is het tijd voor de eerste rustdag. Direct een mooi moment om de eerste balans op te maken in de strijd om de gele trui. Welke klassementsrenners fietsten soepel door de eerste tien dagen en welke verloren juist al kostbare tijd op geletruidrager Julian Alaphilippe?